Как писала "Страна", в Украине отменили государственное регулирование на топливо. 17 мая Кабмин принял соответствующее постановление №594. Официально оно было опубликовано и вступило в силу 19 мая. И сети АЗС уже начали корректировать ценники под новую планку.

Напомним: с госрегулированием стоимость дизеля не должна была превышать 42,31 гривни, бензина - 39,86 гривен. Анонсируя отмену предельных цен, глава Минэкономики Юлия Свириденко обозначила новую ожидаемую планку (об этих ценах в самом постановлении ничего не сказано, так что они на уровне договоренностей между Кабмином и сетями): дизель - не дороже 58 гривен, А-95 - 52 гривни.

Также Свириденко спрогнозировала, что это решение позволит сократить очереди на заправках и насытить рынок уже в ближайшие недели.

По данным агентства "А-95", сегодня поменяли ценники несколько сетей, в частности, ОККО, WOG, AMIC, КLO, "БРСМ- Нафта", "Укр-Петроль", "Манго" и "Укргаздобыча".

Цены на бензин выросли до 51 гривни (или на 11-13 гривен с литра за день), на дизель - до 54,99-58 гривен (плюс 7-15,6 гривен к ценникам предыдущего дня).

Как видно, сети пока вписываются в обозначенные правительством рамки. Но, как говорит владелец сети Prime Дмитрий Леушкин, держать такие ценники, особенно на бензин, будет непросто.

То есть первое последствие отмены госрегулирования уже есть: сравнительно дешевое топливо окончательно пропадает с заправок. Его нельзя залить даже 5-10 литров и отстояв в очереди.

Что касается "бонуса" - увеличения лимитов и уменьшения очередей, - то пока водители его не дождались. Люди жалуются, что с топливом по-прежнему напряженно, часть АЗС продает его по талонам, часть выставляет одни цены, а продает по другим (причем они все равно выше "ожидаемых" Кабмином).

Разбирались, как работает топливный рынок без госрегулирования.

Как отпустили цены

"Страна" уже не раз подробно писала о топливном кризисе в Украине. В последние дни водителям приходилось выстаивать в огромных очередях и ездить буквально от заправки к заправке в надежде залить хотя бы 10-15 литров горючего. Ценники на волне ажиотажа взлетели до 60-75 гривен за литр, а на черном рынке доходили до 100 гривен за литр.

Заправщики заявляли, что торговать в розницу невыгодно, так как оптовые цены выше. И лоббировали отмену государственного регулирования цен.

В итоге 17 мая оперативный штаб Кабмина принял решение отказаться от госрегулирования цен на топливо, но при этом сохранить предельную планку "ожидаемых цен": на бензин 52 гривни за литр, на дизель - 58 гривен.

"У нас была дискуссия с операторами рынка, и по результатам заседания штаба появилась договоренность, что мы со стороны государства приостановили ценовое регулирование, чтобы операторы рынка могли насытить рынок необходимым ресурсом. Чтобы они могли весь необходимые ресурс на европейском или даже на не европейском (очевидно, имеется в виду мировой рынок - Ред.) транспортировать в Украину", - заявила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

"При этом мы ожидаем, что граничные цены на дизтопливо будут не выше 58 гривен, на бензин - не больше 52 гривен. Как только мы почувствуем, что операторы злоупотребляют ситуацией, мы будем внедрять против них санкции, Будем мониторить ситуацию круглосуточно", - сказала Свириденко 18 мая в эфире телемарафона "UA разом".

Также Свириденко спрогнозировала, что это решение позволит сократить очереди на заправках и насытить рынок уже в ближайшие недели.

Правда, представители АЗС сразу же сказали, что в ближайшее время чуда не произойдет: дефицит топлива никуда не денется, как и очереди на заправках. Но "станет немного легче". Как рассказывал нам владелец сети Prime Дмитрий Леушкин, оптовые ценники все равно остаются выше "ожидаемых розничных" - 63-65 гривен за литр. Но они уже неделю не растут, что эксперт считает большим плюсом. При этом, как говорит Леушкин, "пока на опте цены будет выше, чем на АЗС, на заправках топливо не появится". Также он отмечает, что продолжается ажиотаж на рынке, в частности, на полтора месяца раньше, чем обычно, начали скупать дизель аграрии под уборочную кампанию.

Впрочем, какими в итоге будут розничные цены - удастся ли их удержать в рамках 52 гривен на бензин и 58 гривен на дизель - заправщики особо не прогнозировали. Все ждали официальной публикации постановления Кабмина об отмене госрегулирования. Мол, когда документ вступит в силу, тогда и поговорим. И вот время "Ч" наступило: постановление Кабмина №594 опубликовано. Оно очень короткое. В документе указано, что останавливается действие пункта 41 со сноской 4 постановления Кабмина от 9 декабря 2020 года №1236 "Об установлении карантина и внедрении ограничительных противоэпидемических мер с целью предотвращения COVID-19" (именно в нем прописывалось госрегулирование цен на топливо) с изменениями, внесенными постановлением Кабмина от 29 апреля 2022 года №488 (в нем уточнялись максимальные торговые наценки на бензин и дизель).

О новом уровне цен (бензин по 52 гривни и дизель по 58 гривен) в постановлении ничего не сказано, как и о сроках, на которые снимается госрегулирование (обсуждалось, что сначала цены отпустят на два месяца, а там будет видно).

То есть анонсированные "новые предельные цены" и санкции для тех, кто их не станет придерживаться - сугубо на уровне договоренностей между Кабмином и операторами рынка. В постановлении правительства об этом нет ни слова.

Как АЗС меняют ценники

Уже с утра 19 мая, как только постановление Кабмина об отмене госрегулирования было обнародовано, сети АЗС начали менять цены. Первыми отреагировали сети WOG (А-95 там выставили по 51 гривне, хотя еще вчера он стоил меньше 40 гривен, дизель - по 57 гривен (накануне - 42,2 гривни) и КLO (дизель предлагается по 58 гривен, бензин - по 52 гривни).

Как рассказал нам Дмитрий Леушкин, в сети Prime ценники на дизель установили на уровне 57-59 гривен, бензин - 58-64 гривни в зависимости от региона и партии закупки. Но это безналичный расчет (сеть рассчитана на крупный грузовой транспорт). Как видно, это выше "ожидаемого" Кабмином уровня, особенно в отношении бензина.

"На дизель 58 будет, а на бензин мы через неделю понизим цену, как новую партию привезем", - говорит Леушкин.

Как сказал нам руководитель отдела маркетинга сети "БРСМ -Нафта" Алексанлр Мельничук, они сегодня "немного подняли цены": А-92 продается по 43,99 гривен, А-95 - по 47,99, дизель - по 54,99 гривни.

На ОККО дизель выставили по 57 гривен (что на 14,7 гривен дороже, чем ранее), А-95 - по 51 гривне (плюс 11,14 гривен к вчерашней цене).

На AMIC бензин А-95+ (обычного нет) стоит 52 гривни, дизель - 57 гривен. Рост цен за день - 10,15 и 14,5 гривен соответственно.

На "Укр-Петроль" бензин продают по 51,5, дизель - по 58 гривен. Ценник на "Манго" - 51,9 гривен за литр А-95 и 57,9 - на дизель. Подорожание - 12,13 и 15,68 гривен соответственно, отмечают в агентстве "А-95".

В целом можно констатировать, что уже с сегодняшнего дня прежние цены по госрегулированию (на бензин 39,86, на дизель - 42,31 гривен) постепенно исчезают с вывесок. Вместо них появляются куда более высокие расценки - до 52 гривни на бензин и 58 гривен за дизель.

Но по факту и это далеко не предельный уровень.

"Я купил бензин по 65 гривен, хотя номинально он по 41 был. Продажа - только за наличку. Можно было купить на заправках больших сетей дешевле, но там по-прежнему большие очереди", - рассказал нам владелец харьковской оценочной компании "Дельта консалтинг" Роман Рябов, который сейчас живет в Виннице.

Бензин появился, очереди не исчезли

Ожидалось, что отмена госрегулирования должна решить главную проблему - наличия топлива. Ведь в последние дни на многих заправках горючего вообще не было, что заправщики поясняли "сплошным минусом" в торговле: установленные Минэкономики розничные цены были намного ниже оптовых.

19 мая, когда ценники на топливо пошли вверх, водители почувствовали небольшое облегчение. В частности, в Киеве, где были серьезные проблемы с бензином, ресурс появился.

"По 52 резко везде он появился", - пишет в Телеграм-чате "Топливо Киев" Василий Попик. "Топливо всегда было, сговор АЗС, 100%", - добавляет Евгений Кравченко. "Можете удалять группу, Дефицита больше нет", - шутит пользователь Олег.

Впрочем, не все так радужно. На самом деле бензин появился далеко не на всех АЗС, и за ним, как и за дизелем, по-прежнему приходится постоять в очередях.

Например, на KLO на Броварском проспекте за бензином по 52 гривни выстроилось примерно 30 машин, большая очередь также на Здолбуновской, делятся информацией водители.

Что касается лимитов по заправке в один бак, то они тоже начали меняться. Так, клиенты ОККО получили сообщение, что по карте лояльности установлены "улучшенные" лимиты - 15 литров на бензин и дизель. Можно заправлять такие объемы через каждые три часа, но не более трех раз в сутки.

В сети WOG лимит 20 литров топлива в один бак, на БРСМ - 20 литров бензина и 50 литров дизеля.

Но, как говорит Леушкин, пока рынок все еще "сухой", то есть, дефицит топлива есть. "Ожидаю, что такие сети как motto, UPG, БРСМ сделают выбор в пользу розницы вместо опта, и за счет этого вырастет предложение на заправках, и водители почувствуют результат", - отмечает эксперт.

В целом же прогнозы профильного рынка по срокам преодоления дефицита не изменились - на это понадобится еще до двух месяцев.