В США 10 дней подряд держатся рекордно высокие цены на бензин.

Об этом сообщается в Твиттере Республиканской партии страны в сенате.

По данным партии, 19 мая цена за галлон (3,785 литра) бензина составила 4,58 доллара.

Стоимость приведена на фоне портрета президент США Джо Байдена. Таким образом республиканцы, видимо, указывают на виновника роста цен на топливо.

В партии призвали снизить расходы для семей.

В комментариях к твиту пользователи выложили фото заправки в Калифорнии, где цен ниже 6 долларов нет. В этом штате цены всегда были выше, чем в среднем по США.

Как писала "Страна", 16 мая в среднем по стране за галлон топлива просили 4,483 доллара. Это было на 3 цента больше, чем в пятницу. Стоимость дизельного топлива в начале недели достигла 5,56 доллара за галлон.

Мы также сообщали, что в конце марта Джо Байден связал рост цен на бензин в США со вторжением президента России Владимира Путина в Украину.

"Причина этого в войне Путина. И теперь многие люди больше не покупают российскую нефть по всему миру. Я запретил российский импорт нефти здесь, в Америке. По мере того, как российская нефть уходит с мирового рынка и предложение нефти падает, цены растут. Теперь повышение цен Путиным бьет по американцам", - сказал тогда Байден.

К слову, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок вслед за Байденом тоже заявила, что президент РФ Владимир Путин несет личную ответственность за рост цен на продовольствие и энергоносители.