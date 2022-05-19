"Укрпочта" 23 мая запустит в продажу вторую серию популярных марок про "русский военный корабль". Теперь уже затопленный.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"23 мая, в День морской пехоты Украины, а также на 40-й день после трагической гибели российского военного крейсера "Москва", Укрпочта выпустит марку "Русский военный корабль… ВСЕ!", – говорится в сообщении.

Марка выйдет тиражом 5 млн экземпляров в двух номиналах: "Русский военный корабль... ВСЕ! Смерть врагам!" F для отправлений по Украине и "Русский военный корабль… ВСЕ! Слава нации!" W для международных отправлений.

Стоимость листа (3 марки и 3 купона) составит 69 грн и $4,5 соответственно.

Ранее "Укрпочта" объявила выпуск новой марки, посвященной победителям Евровидения Kalush Orchestra.

Война в Украине продолжается уже 85-й день. "Страна" следит за происходящим 19 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 84-го дня войны. К северу от Харькова ВСУ освободили Дементиевку. В Луганской области противник продолжал попытки окружить группировку украинских войск. Под Запорожьем враг готовился наступать на Орехов. В Харькове в ночь на среду впервые за неделю был масштабный "прилет" с пожаром. В РФ заявили, что с "Азовстали" вышли 959 украинских военных, в Киеве пока информацию по их числу не подтверждают.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео — в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.