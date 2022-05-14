После невероятного успеха с маркой "Русский военный корабль", "Укрпочта" предлагает украинцам самим выбрать дизайн новой марки.

На выбор предлагается пять вариантов:

Героям Слава!

Путин, Москва горит, Гаага ждет

Песик Патрон из ГСЧС

Oй у лузі червона калина

Добрый вечер, мы из Украины

Голосование продлится до 21 мая. Свой голос можно отдать через "Дию" и лайком в социальных сетях "Укрпочты".

Ранее в "Укрпочте" анонсировали выпуск новой марки с самолетом "Мрия".

Война в Украине продолжается уже 80-й день. "Страна" следит за происходящим 14 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 79-го дня войны. Ключевое — ситуация в Рубежном и на подступах к Северодонецку, где, судя по всему, противник продвинулся вперед. При этом украинские войска подходят на расстояние артиллерийского выстрела к российскому Белгороду, поскольку приближаются к границе на север от Харькова.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.