За предыдущей маркой про русский корабль люди стояли в огромных очередях. Фото: facebook/ukrposhta

После невероятного успеха с маркой "Русский военный корабль", "Укрпочта" предлагает украинцам самим выбрать дизайн новой марки.

На выбор предлагается пять вариантов:

  • Героям Слава!
  • Путин, Москва горит, Гаага ждет
  • Песик Патрон из ГСЧС
  • Oй у лузі червона калина
  • Добрый вечер, мы из Украины

Голосование продлится до 21 мая. Свой голос можно отдать через "Дию" и лайком в социальных сетях "Укрпочты".

Ранее в "Укрпочте" анонсировали выпуск новой марки с самолетом "Мрия".

Война в Украине продолжается уже 80-й день. "Страна" следит за происходящим 14 мая в обновляемом материале

Также мы подводили итоги 79-го дня войны. Ключевое — ситуация в Рубежном и на подступах к Северодонецку, где, судя по всему, противник продвинулся вперед. При этом украинские войска подходят на расстояние артиллерийского выстрела к российскому Белгороду, поскольку приближаются к границе на север от Харькова. 

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.

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