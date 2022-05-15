В "Укрпочте" анонсировали выпуск новой почтовой марки, посвященной победе на Евровидении-2022 группы Kalush Orchestra.

Об этом сообщил в Facebook директор предприятия Игорь Смелянский.

"Мы поздравляем Kalush с победой на Евровидении. Вы крутые! "Укрпочта" выпускает марки, согласно решению Художественного Совета. Но я думаю, у меня будет достаточно аргументов как у председателя Совета согласовать и ускорить выпуск марки, посвященной нашим победителям. Так как мы это сделали с Русланой и Джамалой", — написал он.

На фото: один из вариантов оформления марки.

Напомним, что лидер украинской группы Kalush Orchestra Олег Псюк после выступления на Евровидении обратился к зрителям и прокричал: "Я прошу всех вас. Пожалуйста, помогите украинскому Мариуполю, помогите "Азовстали" прямо сейчас!"

Также мы публиковали полное видео выступления группы Kalush Orchestra в финале Евровидения-2022 в итальянском Турине.

Кроме того, после своей победы на Евровидении 2022 группа Kalush Orchestra выпустила клип на песню "Стефания", с которой выиграла музыкальный конкурс. Клип снят в городах под Киевом, по которым прошла война. В ролике на фоне тотальных разрушений и сожженной земли женщины в военной форме несут на руках ребенка. Это матери, которые защищают своих детей, военные, несущие детей матерям.