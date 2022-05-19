В Киеве с субботы, 21 мая, резко повышается стоимость проезда почти во всех маршрутках: с 6-10 до 15 гривен за поездку. Лишь на коротких маршрутках (где ранее стоимость была 6-8 грн) может быть установлена стоимость в 12 гривен за поездку.

Об этом рассказал "Сегодня" глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Мойсеенко.

Подорожание перевозчики связывают с с высокой стоимостью топлива и отсутствием его на АЗС, ростом цен на запчасти, уменьшением пассажиропотока.

Напомним, в Украине продолжаются проблемы с топливом, за которым на заправках выстраиваются многочасовые очереди.

На фоне дефицита и подорожания стали поднимать проезд не только в такси, но и в общественном транспорте.

Так, на этой неделе маршрутка из Борисполь-Киев подорожала сразу на треть, а в самой столице с 16 мая вернули платный проезд. Оплачивать за проезд можно транспортными картами или через мобильное приложение "Киев цифровой". В самом же Киеве прогнозируют рост цен на проезд вдвое.

Ранее "Страна" разбиралась в подробностях, как дорожает проезд в Украине из-за проблем с топливом.