В Киеве в субботу резко подорожает проезд в маршрутках
В Киеве с субботы, 21 мая, резко повышается стоимость проезда почти во всех маршрутках: с 6-10 до 15 гривен за поездку. Лишь на коротких маршрутках (где ранее стоимость была 6-8 грн) может быть установлена стоимость в 12 гривен за поездку.
Об этом рассказал "Сегодня" глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Мойсеенко.
Подорожание перевозчики связывают с с высокой стоимостью топлива и отсутствием его на АЗС, ростом цен на запчасти, уменьшением пассажиропотока.
Напомним, в Украине продолжаются проблемы с топливом, за которым на заправках выстраиваются многочасовые очереди.
На фоне дефицита и подорожания стали поднимать проезд не только в такси, но и в общественном транспорте.
Так, на этой неделе маршрутка из Борисполь-Киев подорожала сразу на треть, а в самой столице с 16 мая вернули платный проезд. Оплачивать за проезд можно транспортными картами или через мобильное приложение "Киев цифровой". В самом же Киеве прогнозируют рост цен на проезд вдвое.
Ранее "Страна" разбиралась в подробностях, как дорожает проезд в Украине из-за проблем с топливом.