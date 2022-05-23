"Укрпочта" запускает в продажу новую марку "Русский военный корабль... Всё!". Ее первый экземпляр с 14:00 можно будет приобрести в отделениях почты.

Об этом сообщил генеральный директор компании Укрпошты Игорь Смелянский.

"Завтрашний день выбран не случайно, потому что именно завтра в Украине будут отмечать День морской пехоты. Кроме того, завтра ровно 40 дней, как утонул крейсер "Москва". Поэтому, нам показалось, что это очень символично, так отметить"

По словам Смелянского, марка "Русский военный корабль... Всё!" выпускается тиражом 5 миллионов штук.

Ранее мы писали, что в Минцифры подвели итоги голосования украинцев за тематику новой военной марки "Укрпочты". Победила тема "Доброго вечора, ми з України".

Окончательные итоги такие:

"Доброго вечора, ми з України" - 229 783 голосов;

"Пес Патрон" - 182 236;

"путін, москва палає, Гаага чекає - 88 035;

"Героям Слава" – 79 476;

"Ой у лузі червона калина" - 68 104.

Напомним, Война в Украине длится уже 88-й день. "Страна" следит за происходящим сегодня в своем ежедневном онлайне.

Также мы подвели итоги 87-го дня войны. Вчера из "Азовстали" вышел последний украинский военный, и российскую осаду Мариуполя можно считать официально законченной.

Главный фронт сейчас - Северодонецк. В обеих сводках Генштаба о нем почти ничего не говорится. Но губернатор Сергей Гайдай сообщил две важные новости. Первая - что бои уже второй день идут на окраинах Северодонецка. Вторая - что россияне подорвали Павлоградский мост между Северодонецком и Лисичанском. Генштаб резюмирует, что враг пытается выйти на административные границы Луганской области.

Также 21 мая прозвучало несколько важных заявлений о будущих поставках оружия с Запада - это разговор о том, на что потратят шесть миллиардов долларов, предусмотренных США для прямого военного снабжения Украины.

Тем временем в Офисе президента прогнозируют, что война вступает в ее кровавую фазу.

В этот же день Зеленский заявил, что будет считать победой, если удастся вернуться к линии разграничения на 24 февраля.

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Олеся Медведева в своем блоге разбиралась, почему в Украине все чаще бунтуют бойцы ТРО, которых отправляют на передовую.