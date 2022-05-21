В голосовании за новую марку "Укрпочты" победила тема "Доброго вечора, ми з України"
Минцифры подводит итоги голосования украинцев за тематику новой военной марки "Укрпочты". Победила тема "Доброго вечора, ми з України".
Об этом сообщает глава ведомства Михаил Федоров.
Окончательные итоги такие:
- "Доброго вечора, ми з України" - 229 783 голосов
- "Пес Патрон" - 182 236
- "путін, москва палає, Гаага чекає - 88 035
- "Героям Слава" – 79 476
- "Ой у лузі червона калина" - 68 104
Следующий этап опроса– за дизайн марки. О нем Минцифры обещает вскоре сообщить в соцсетях.
Также напомним, что "Укрпочта" выпустит вторую серию марок про "русский военный корабль" на 40-й день гибели крейсера "Москва".
По состоянию на 21 мая война в Украине продолжается уже 87-й день. "Страна" следит за происходящим сегодня в своем ежедневном онлайне.
Также мы подвели итоги 86-го дня войны. С "Азовстали" вышли все украинские военные. Главный фронт - Луганская область. Противник наступает на Лисичанск и Северодонецк. Идут бои в районе Бахмута, Изюма, Славянска. В районе Донецка продолжаются попытки окружить Авдеевку. Бои на границе Харьковской области с российской границей.
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