Минцифры подводит итоги голосования украинцев за тематику новой военной марки "Укрпочты". Победила тема "Доброго вечора, ми з України".

Об этом сообщает глава ведомства Михаил Федоров.

Окончательные итоги такие:

"Доброго вечора, ми з України" - 229 783 голосов

"Пес Патрон" - 182 236

"путін, москва палає, Гаага чекає - 88 035

"Героям Слава" – 79 476

"Ой у лузі червона калина" - 68 104

Следующий этап опроса– за дизайн марки. О нем Минцифры обещает вскоре сообщить в соцсетях.

Также напомним, что "Укрпочта" выпустит вторую серию марок про "русский военный корабль" на 40-й день гибели крейсера "Москва".

По состоянию на 21 мая война в Украине продолжается уже 87-й день. "Страна" следит за происходящим сегодня в своем ежедневном онлайне.

Также мы подвели итоги 86-го дня войны. С "Азовстали" вышли все украинские военные. Главный фронт - Луганская область. Противник наступает на Лисичанск и Северодонецк. Идут бои в районе Бахмута, Изюма, Славянска. В районе Донецка продолжаются попытки окружить Авдеевку. Бои на границе Харьковской области с российской границей.

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