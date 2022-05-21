Знаменитый пес Патрон, помощник черниговских саперов, стал "лицом" мобильного приложения от ГосЧС.

Приложение называется "Разминирование Украины" и позволяет сообщить о взрывоопасных предметах, которые надо обезвредить.

Ранее мы писали, что пес Патрон, который недавно стал популярным в социальных сетях, может появиться на почтовой марке "Укрпочты".

Кроме того, недавно президент Украины Владимир Зеленский наградил служебного пса Патрона, который участвует в разминировании, наградой "За верную службу". Ее вручали в присутствии журналистов и премьер-министра Канады Джастина Трюдо после встречи двух лидеров. На видео пес облаял Трюдо, а Зеленский пошутил, что, наверное, у премьера лежит что-то запрещенное в кармане. После этого Трюдо шутливо похлопал себя по карманам, как бы проверяя, не завалялось ли там действительно чего-то запрещенного.

Также "Страна" поговорила об отважной миссии пса Патрона с его хозяином, начальником группы пиротехнических работ и подводного разминированная ГСЧС Украины в Черниговской области Михаилом Ильевым.