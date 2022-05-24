Армия РФ наращивает авиационное присутствие вокруг украинских границ, однако фактически не входит в контролируемое ПВО Украины воздушное пространство.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

С целью ведения воздушной разведки и корректировки огня артиллерии противник продолжает использование в украинском небе беспилотные летательные аппаратов. Украинская ПВО уничтожает эти БПЛА.

Кроме того, в командовании Воздушных сил сообщили, что на Лиманском и Изюмском направлениях ударная авиация Воздушных сил ВСУ уничтожила до 30 боевых бронированных машин вместе с живой силой врага.

Кроме того, истребитель Воздушных сил уничтожил крылатую ракету, а подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск поразили 6 беспилотных летательных аппаратов: 5 Орлан-10 и 1 типа Гранат.

Война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" рассказывала о главных событиях предыдущего дня, 23 мая.

Также мы подводили итоги 89-го дня войны. РФ продолжала наступление на Северодонецк и Лисичанск. По словам губернатора Сергея Гайдая, Россия бросила "все силы", чтобы выйти на границу Луганской области. Под Харьковом противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.

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