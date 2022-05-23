Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, что на территории области сейчас больше 12 000 российских военных. Об этом он сказал в своем видеообращении.

"Для понимания: на территории Луганской области российская армия выставила 25 батальонно-тактических групп. Ориентировочно в каждой до 500 человек". - сказал Гайдай.

По его словам, ситуация сложная, однако в Тошковке украинские военные выбили врага и закрепились.

"Обстреливается Северодонецк полностью со всего, что только есть. И авиаудары, и наносятся удары по "Азоту", там где гражданские находятся в бомбоубежищах", - рассказал глава ОВА.

По словам Гайдая, оккупанты просто выезжают на танках и прямой наводкой обстреливают ближайшую к ним многоэтажку. Кроме того, глава области отметил, что оккупанты часто прицельно обстреливают места скопления людей - выслеживают это беспилотниками и специально стреляют.

Также глава области добавил, что сейчас очень сложно эвакуировать людей из Северодонецка и других обстреливаемых городов - из-за большой плотности обстрелов. Сложно туда доставить и гуманитарную помощь, лекарства, системы очистки воды. Гайдай рассказал, что в области все еще остаются врачи, они пока обеспечены лекарствами и топливом.

В конце обращения он опроверг слухи о том, что у ВСУ, которые остаются на территории области, нет касок, бронежилетов и оружия. По словам Гайдая, всего достаточно, оружие на фронте новое и заграничное.

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Также мы подводили итоги 88-го дня войны. Основные бои велись под Северодонецком. Британская разведка заявила, что единственная действующая в РФ рота боевых машин поддержки танков БМП-Т "Терминатор" была переброшена на Северодонецкое направление. Генштаб сообщил, что готовится наступление РФ на Славянск. Рада проголосовала за продление срока действия военного положения и мобилизации на три месяца - до 23 августа.

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