Гайдай сообщил, что Луганской области действуют 12 тысяч российских военных
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, что на территории области сейчас больше 12 000 российских военных. Об этом он сказал в своем видеообращении.
"Для понимания: на территории Луганской области российская армия выставила 25 батальонно-тактических групп. Ориентировочно в каждой до 500 человек". - сказал Гайдай.
По его словам, ситуация сложная, однако в Тошковке украинские военные выбили врага и закрепились.
"Обстреливается Северодонецк полностью со всего, что только есть. И авиаудары, и наносятся удары по "Азоту", там где гражданские находятся в бомбоубежищах", - рассказал глава ОВА.
По словам Гайдая, оккупанты просто выезжают на танках и прямой наводкой обстреливают ближайшую к ним многоэтажку. Кроме того, глава области отметил, что оккупанты часто прицельно обстреливают места скопления людей - выслеживают это беспилотниками и специально стреляют.
Также глава области добавил, что сейчас очень сложно эвакуировать людей из Северодонецка и других обстреливаемых городов - из-за большой плотности обстрелов. Сложно туда доставить и гуманитарную помощь, лекарства, системы очистки воды. Гайдай рассказал, что в области все еще остаются врачи, они пока обеспечены лекарствами и топливом.
В конце обращения он опроверг слухи о том, что у ВСУ, которые остаются на территории области, нет касок, бронежилетов и оружия. По словам Гайдая, всего достаточно, оружие на фронте новое и заграничное.
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