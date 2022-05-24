Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал об оперативной обстановке 23 мая. По его словам, на север Харьковской области российское командование ввело дополнительные силы, чтобы не допустить освобождения украинской армией Волчанска, а Северодонецк находится в полуокружении.

Об этом Арестович сообщил на Ютуб-канале Фейгин.Live

"Туда, куда они могли бы подрезать тылы наступающей под Изюмом группировки. Они осознали эту опасность. За какие-то пять дней они перебросили силы, с сумасшедшей скоростью, как обычно, и начали давить опять на север Харьковщины... Наши войска, которые шли вдоль границы на восток, тоже подверглись ударам с попыткой перерезать коммуникацию. Там есть Рубежное, харьковское, вот они туда атаковали. Они пытались его взять, не вышло. Но 2-3 БТГ и даже одна танковая там храбро прискакали. Пытались победить. Не победили. Мы тормознули. Но неприятности нам создали, теперь мы вынуждены купировать эту угрозу. Таким образом, наступление на восток у нас проблематизировалось", - сказал Арестович.

Также, по его словам, шли бои на окраинах Северодонецк. Вполне реальна угроза его полного окружения. В случае падения Северодонецк станет "вторым крупным успехом противника после Мариуполя".

Кроме того, Арестович сообщил, что западнее Попасной (Луганская область) российские войска в последние дни "имели успех", продвинувшись на 10 км.

"Там они достигли населенных пунктов, из которых могут обстреливать трассу Лисичанск - Бахмут, что мы и видели сегодня", - добавил советник главы ОПУ.

Из-за этих обстрелов снабжать войска становится все сложнее.

В беседе с Фейгиным Арестович опроверг сообщения о том, что россияне вошли в Лиман.

"Обстреляли, но не вошли", - заявил он.

Наконец, Арестович рассказал, что российские войска пытаются атаковать Славянск со стороны Святогорска, чтобы прижать ВСУ к Северскому Донцу.

Война в Украине продолжается уже 89-й день. "Страна" следит за происходящим 23 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 88-го дня войны. Основные бои велись под Северодонецком. Британская разведка заявила, что единственная действующая в РФ рота боевых машин поддержки танков БМП-Т "Терминатор" была переброшена на Северодонецкое направление. Генштаб сообщил, что готовится наступление РФ на Славянск. Рада проголосовала за продление срока действия военного положения и мобилизации на три месяца - до 23 августа.

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