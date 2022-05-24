Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что "пакт о ненападении" между властью и партией Петра Порошенко продержался 23 дня, после чего пропорошенковские блогеры начали атаковать Зеленского.

Об этом он сказал 23 мая в эфире у российского блогера Марка Фейгина.

Так советник Ермака прокомментировал заявление "Евросолидарности" о том, что публикация показаний Виктора Медведчука о Петре Порошенко раскалывает страну.

По словам Арестовича, "порохоботы" начали качать темы якобы разминированного Чонгара, нежелания нынешней власти вступать в НАТО и специальной "сдачи" Мариуполя.

"Эти ребята занимаются черной пропагандой, которая по методам и содержанию часто превышает черноротость Соловьева и Скабеевой. Они рассказывают нам, что провозгласили мораторий на то, чтобы никто не ссорился, но это как Хезболла – у них политическая партия даже в парламенте сидит, а военное крыло занимается преступлениями вплоть до торговли наркотиками", – добавил Арестович.

Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана. В основе идеологии лежат идеи лидера исламской революции в Иране аятоллы Хомейни. Признана террористической организацией в Канаде, США, Израиле и Египте, Лигой арабских государств (с марта 2016 года), в странах Персидского залива, а также частично в ЕС, Австралии и Великобритании. Пользуется финансовой и военной поддержкой Ирана и Сирии.

Напомним, Медведчук дал показания против Петра Порошенко по угольному делу и другим темам.

Мы приводили реакцию "Евросолидарности" на это событие.