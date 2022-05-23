После того, как Медведчук дал показания о том, что Порошенко причастен к преступлениям и сотрудничал с "ЛДНР", у Порошенко заявили, что это вранье. Об этом сказал соратник Порошенко по фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий в комментарии "Украинским новостям".

"Я считаю, что верить Медведчуку категорически нельзя. У меня нет никаких сомнений в том, что Медведчук постоянно врет", - сказал Княжицкий.

Также народный депутат призывает дождаться суда.

"Тогда (в случае решения суда - Ред.) я смогу об этом говорить, а верить лжецу, тем более пророссийскому, - это просто не уважать себя", - отметил депутат.

"Страна" рассказывала подробности этого дела, которые раскрыл глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

Также мы писали, что после опубликования показаний Виктора Медведчука адвокат Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что показания Виктора Медведчука о схемах с участием пятого президента не соответствуют действительности.

А в этом материале "Страна" разбиралась в том, что на самом деле означают показания Медведчука против Порошенко и какие могут быть последствия такого расследования.