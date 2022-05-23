Сегодня СБУ опубликовала видеосвидетельства Виктора Медведчука против Петра Порошенко. На видео Медведчук заявляет, что Порошенко обратился к нему с просьбой "по покупке трубы" - трубопровода компании "Транснефть", которая поставляет дизель из РФ в Украину и Европу.

"Страна" детально разбиралась, что на самом деле означают показания Медведчука против Порошенко.

1. Юридический аспект. Порошенко с начала 2022 года является подозреваемым по тому же делу, по которому проходит и Медведчук. Показания Медведчука фактически полностью подтверждают версию следствия и фабулу обвинения против Порошенко.

Вероятно, в ответ экс-президент будет говорить, что Медведчук его оклеветал из-за идеологической неприязни к "патриоту-Порошенко", либо дал показания под принуждением.

Но, с чисто юридической точки зрения, положение Порошенко сильно ухудшилось и в суде у него есть все шансы получить обвинительный приговор (если, к тому времени, Медведчук не изменит показания).

2. Политический аспект. Это, безусловно, сильный информационно-политический удар по Порошенко, который усилит тренд к его маргинализации как политика (рейтинг экс-президента после начала войны резко упал и значительная часть его электората "ушла" к Зеленскому).

Скорее всего, после окончания войны, политическая ниша, в которой работал Порошенко и его партия, будет занята уже иными людьми.

3. Текущий аспект. С учетом серьезности ситуации Порошенко может в информационном плане ответить ударом на удар.

И сейчас на его телеканалах и в заявлениях его соратников постоянно присутствует изрядная порция "зрады" против Зеленского. Например, на канале "Прямой" в последнюю неделю спикеры прямо намекали, что власти лгут про "эвакуацию" украинских военных с "Азовстали", а на самом деле они попали в плен.

Пока все эти обвинения идут в довольно умеренном режиме с учетом необходимости демонстрировать хотя бы видимое "единство рядов" в борьбе с агрессором. Но после показаний Медведчука, Порошенко и его СМИ могут градус "зрады" сильно поднять. Тем более что ситуация на Донбассе объективно тяжелая и в ней медиа экс-президента могут прямо обвинить Зеленского (или его окружение), точно так же, как самого Порошенко обвиняли после Иловайска.

Также одной из тем зрады может стать тема транзита российской нефти и газа через Украину в ЕС. Порошенко может обвинить украинские власти в том, что, требуя от ЕС ввести эмбарго на покупку российских нефти и газа, они продолжают их качать через территорию Украины вместо того, чтобы "перекрыть трубу". Первый намек на это от Порошенко уже прозвучал – он предложил перекрыть транзит нефти по трубопроводу "Дружба".

Впрочем, на этом пути Порошенко рискует нарваться на "ответку", так как власти могут трактовать такое его поведение как госизмену и "работу на врага", применив к нему предельно жесткие меры воздействия - отправить в тюрьму, конфисковать имущество и закрыть телеканалы. И вряд ли за Порошенко будут сильно вписываться сейчас западные партнеры.

Но в любом случае на показания Медведчука Порошенко как-то попытается ответить, ведь на кону для него стоит очень многое.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов призвал сдаваться СБУ всем, кто проходит по "угольному делу" вместе с Медведчуком. А это как раз-таки Петр Порошенко.

Также в ГБР заявили, что Петр Порошенко не сможет выехать за границу.