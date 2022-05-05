У Петра Порошенко до сих пор есть бизнес в России и аннексированном Крыму. Не гнушаются зарабатывать в стране-агрессоре и многие другие украинские политики.

Об этом говорится в исследовании YouControl на основании данных Единого госреестра юридических лиц России.

ООО "Центрально-европейская кондитерская компания", входящая в корпорацию "Рошен", владеет ООО "Рошен", зарегистрированном в Липецкой области России.

А ПАО "Севморзавод", бенефициаром которого выступает сам Порошенко, является участником двух крымских компаний, перерегистрированных согласно российскому законодательству.

В пресс-службе Порошенко причастность к бизнесу в России журналистам отвергают.

В целом, в исследовании говорится, что 273 украинских компаний и организаций имеют связи с 251 российским предприятием.

В частности, в списке:

ЧАО "Днепровагонмаш", бенефициаром которого является эксдепутат Украины и основной владелец "ТАС" Сергей Тигипко, владеет одноименным ООО в Москве, заявляют в YouControl.

Компании ООО "Инвестиционная компания "Спорт-Тур", ООО "Инвестиционная компания "Терра-Инвест" и ООО "Инвестиционная компания "Укркапитал", бенефициаркой которых является Оксана Марченко, супруга нардепа Виктора Медведчука, совместно владеют ООО "Таврия-Инвест", которое зарегистрировано в Ялте.

АО "Мотор Сич" – ведущая корпорация производства авиационных газотурбинных двигателей, миноритарным акционером которой является эксдепутат Украины Вячеслав Богуслаев, является совладелицей двух российских компаний, зарегистрированных в Москве.

Совладельцами российских компаний также являются экс-депутаты Григорий Дашутин, Олег Кришин, Анатолий Шкрибляк, семья экс-депутата Леонида Сергиенко, сын экс-депутата Игоря Шкири, мать депутата Одесского городского совета Андрея Кисловского, экс-городской председатель г. Ясиноватая Донецкой области Евгений Ищенко-Гиллер.

Отметим, что сыновья Порошенко призывного возраста находятся в Лондоне, куда выехали еще до войны.

Война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 70-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.