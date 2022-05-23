Адвокат Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что показания Виктора Медведчука о схемах с участием пятого президента не соответствуют действительности.

Об этом он сказал в комментарии "Суспильному".

"По нашему мнению, вообще то, что делает СБУ — это исключительно пиар. Во-первых, это не их дело, этим должно заниматься ГБР. И то, что об этом говорит СБУ — это подтверждает, что здесь ничего общего с правдой и законом нет", - заявил Головань.

По его мнению, решение обнародовать показания Медведчука связано с судебным заседанием по делу пятого президента.

"Сегодня назначено судебное заседание по аресту имущества Петра Порошенко. Это обычное давление на суд", - считает адвокат.

"Страна" публиковала главное из показаний Медведчука против Порошенко.

Война в Украине продолжается уже 89-й день. "Страна" следит за происходящим 23 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 88-го дня войны. Основные бои велись под Северодонецком. Британская разведка заявила, что единственная действующая в РФ рота боевых машин поддержки танков БМП-Т "Терминатор" была переброшена на Северодонецкое направление. Генштаб сообщил, что готовится наступление РФ на Славянск. Рада проголосовала за продление срока действия военного положения и мобилизации на три месяца - до 23 августа.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о том, как и почему меняется позиция Запада по войне в Украине.