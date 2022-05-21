Депутат российской Госдумы и глава ЛДПР Леонид Слуцкий уточнил свои слова о возможном обмене украинского политика Виктора Медведчука на военных "Азова".

Слуцкий заявил, что его слова вырваны из контекста. Лично он выступает против такого обмена, но все в итоге будут решать в Кремле.

"Не цепляйтесь к вежливым формулировками и не делайте сенсаций на пустом месте. Мое мнение не поменялось: никакого обмена бойцов запрещённого в РФ "Азова" быть не должно, их судьбу должен решать трибунал", - сказал политик.

"Что касается предложений относительно того же Медведчука, убеждён, что обсуждать эти вопросы должны те, кто обладает соответствующей компетенцией. Собственно, об этом и было сказано на пресс-конференции. Ни больше, ни меньше. Все идущие сейчас интерпретации в корне не верны по сути, хочу ещё раз это подчеркнуть", - добавил российский депутат в своем Telegram.

Ранее мы писали, что министр обороны России Шойгу заявил, что в плен сдались уже более 1900 украинских военных с "Азовстали".

Украинская сторона эти цифры пока не подтверждает, а выражение "сдались в плен" старается не упоминать, заявляя, что идёт эвакуация с последующим обменом на российских пленных. Однако российская сторона говорит именно о сдаче в плен, а возможный обмен не подтверждает.

Напомним, в "Азове" подтвердили приказ командования прекратить оборону Мариуполя.