Член переговорного процесса, председатель комитета Госдумы РФ по международным делам и глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в Москве изучат вопрос возможности обмена задержанного Службой безопасности Украины политика Виктора Медведчука на "азовцев".

Об этом российский политик сказал в субботу, 21 мая, на пресс-конференции в Донецке, отвечая на соответствующий вопрос издания "Интерфакс".

"Мы изучим вопрос возможности обмена Медведчука на "азовцев". Не мы - ЛДПР, а те люди в Москве, которые имеют такие полномочия", - заявил Слуцкий.

Известно, что 12 апреля в результате спецоперации Виктор Медведчук, намеревавшийся бежать в Москву, был задержан. Судя по заявлению ведомства, политик скрывался в Украине и носил форму ВСУ для маскировки. Глава СБУ Иван Баканов отметил, что задержать Медведчука было поручением лично от президента Владимира Зеленского.

Ранее мы писали, что Леонид Слуцкий сказал, что "гуманитарные задачи по обмену пленными и телами погибших между Украиной и Россией будут решены в ближайшее время".

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что защитники Мариуполя, выведенные из заблокированного завода "Азовсталь", должны быть освобождены по процедуре обмена.

Также мы сообщали о заявлении России, что украинские военные сдались в плен и имеют статус военнопленных. Об обмене в РФ на официальном уровне пока ничего не говорили.