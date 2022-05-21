Появилось заявление члена российской делегации на переговорах с Украиной Леонида Слуцкого.

Он сказал, что "гуманитарные задачи по обмену пленными и телами погибших между Украиной и Россией будут решены в ближайшее время".

Это может указывать на то, что есть перспективы скорого обмена пленными.

Но пока неясно, будут ли в их числе украинские военные с "Азовстали".

Ранее Владимир Зеленский заявил, что защитники Мариуполя, выведенные из заблокированного завода "Азовсталь", должны быть освобождены по процедуре обмена.

В свою очередь Россия заявляет, что украинские военные сдались в плен и имеют статус военнопленных. Об обмене в РФ на официальном уровне пока ничего не говорили.

В Минобороны Украины призывают не брать на веру заявления с российской стороны, поскольку они делаются в целях "внутренней пропаганды".

По состоянию на 21 мая война в Украине продолжается уже 87-й день. "Страна" следит за происходящим сегодня в своем ежедневном онлайне.

Также мы подвели итоги 86-го дня войны. С "Азовстали" вышли все украинские военные. Главный фронт - Луганская область. Противник наступает на Лисичанск и Северодонецк. Идут бои в районе Бахмута, Изюма, Славянска. В районе Донецка продолжаются попытки окружить Авдеевку. Бои на границе Харьковской области с российской границей.

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