Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов сообщил подробности показаний украинского политика Виктора Медведчука против экс-прездента Петра Порошенко.

Об этом Баканов рассказал в эфире телемарафона.

Ключевое из заявлений Ивана Баканова:

Медведчук сотрудничает со следствием;

Сбор информации по делам Медведчука начался еще задолго до войны;

Его информация дает понимание, как велась государственная политика в то время. Это вопрос не только юридической ответственности, но и моральной;

Медведчук фигурирует в деле об "антиукраинском" проекте "Проминь". Расследование этого проекта скоро будет рассматриваться в суде;

Медведчук дает "важную информацию" для продолжения следствия о торговле углем с "ЛДНР", подтверждает ключевую роль в этом Порошенко. Показания Медведчука "подтверждают, что Порошенко скрывал связи с руководством РФ, чтобы организовать разные схемы не в интересах Украины".

Напомним, сегодня СБУ опубликовала видеосвидетельства Виктора Медведчука против Петра Порошенко. На видео Медведчук заявляет, что Порошенко обратился к нему с просьбой "по покупке трубы" - трубопровода компании "Транснефть", которая поставляет дизель из РФ в Украину и Европу. Также он коснулся темы закупки угля у "ЛДНР".

Вместе с тем, адвокат Порошенко заявил, что показания Медведчука против пятого президента не соответствуют действительности.