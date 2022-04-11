У Петра Порошенко за время войны закончился срок меры пресечения в виде личного обязательства по делу об "угольной госизмене".

Об этом сообщили его адвокаты, пишут "Украинские новости".

Срок меры пресечения истек, а суд о его продлении не состоялся.

Порошенко обвиняют в государственной измене, подозревая его в содействии поставкам угля из оккупированных отдельных районов Донецкой и Луганской областей для украинских государственных предприятий. По этому делу также проходит Виктор Медведчук, Сергей Кузяра и бывший министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.

Напомним, что за последнее время Порошенко выбыл из рейтинга миллиардеров Forbes, Ахметов - обеднел почти в два раза.

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Война в Украине продолжается уже 47-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в городах в обновляемом материале.

Также мы писали о том, что в Украине из-за войны возникли проблемы с автосервисом. Нарастает дефицит запчастей и расходников. Перебои с поставками есть практически во всех сегментах рынка. "Страна" разбиралась, почему пропали запчасти и как сейчас работает автосервис.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам.