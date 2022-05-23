Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг возможность обмена задержанного Службой безопасности Украины политика Виктора Медведчука на украинских военных из "Азовстали".

"Вряд ли об этом можно говорить, это разные категории", - заявил Песков.

Напомним, ранее член переговорного процесса, председатель комитета Госдумы РФ по международным делам и глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в Москве изучат вопрос возможности обмена Медведчука на "азовцев". Однако позже он отказался от своих слов.

Как писала "Страна", российские власти официально объявили, что выход украинских военных с "Азовстали" завершен. И теперь завод и город полностью под контролем России.

Вместе с тем, ранее Зеленский сказал, что защитники Мариуполя, выведенные из заблокированного завода "Азовсталь", должны быть освобождены по процедуре обмена.

Сегодня сообщалось, что в МИД РФ допускают обсуждение обмена пленных с "Азовстали".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 89-й день. "Страна" следит за происходящим 23 мая в обновляемом материале

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