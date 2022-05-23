"Глава ДНР" Денис Пушилин заявил, что всех украинских военнослужащих с "Азовстали" "будет судить трибунал". По словам Пушилина, все пленные сейчас содержатся на территории, подконтрольной "ДНР.

Его слова приводят российские СМИ.

Между тем, заместитель главы МИД России Андрей Руденко сегодня допустил возможность обсуждения с Украиной обмена пленных с "Азовстали".

Ранее ВВС сообщал, что вывезенных с "Азовстали" бойцов "Азова" отправили в Таганрог и Ростов.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные с "Азовстали" должны быть освобождены по процедуре обмена.

Россия заявляет, что украинские военные сдались в плен и имеют статус военнопленных.

Война в Украине продолжается уже 89-й день. "Страна" следит за происходящим 23 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 88-го дня войны. Основные бои велись под Северодонецком. Британская разведка заявила, что единственная действующая в РФ рота боевых машин поддержки танков БМП-Т "Терминатор" была переброшена на Северодонецкое направление. Генштаб сообщил, что готовится наступление РФ на Славянск. Рада проголосовала за продление срока действия военного положения и мобилизации на три месяца - до 23 августа.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о том, как и почему меняется позиция Запада по войне в Украине.