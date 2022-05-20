Петр Порошенко призвал перекрыть нефтепровод "Дружба"
Нефтепровод "Дружба", который качает российскую нефть в Европу через Украину, необходимо перекрыть.
Об этом в интервью изданию Politico заявил бывший президент Украины Петр Порошенко.
Перекрытие "Дружбы", по мнению экс-президента, "станет мощным переломным моментом в войне, которую Путин ведет против Украины и Запада".
"Недостаточно просто запретить заход танкеров под российским флагом в западные порты, нужно гораздо более строго контролировать происхождение нефти, транспортируемой в Европу и другие западные страны", - заявил политик.
Перекрытие трубопровода, по мнению Порошенко, "дало бы Путину мощный сигнал о том, что после этого вторжения больше не может быть "обычного бизнеса".
В 2019 году Украина и Россия подписали 10-летний контракт на транзит нефти. По нему Украина получит за этот срок порядка полутора миллиардов долларов.
Ранее "Страна" сообщала, что в прошлом году Беларусь остановила прокачку нефти в Польшу по нефтепроводу "Дружба".
Также мы писали, что Венгрия в очередной раз заявила, что ее экономика остановится без российской нефти. Известно, что 65% нефти поступает в Венгрию из России через нефтепровод "Дружба".
Война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, там враг пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".
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