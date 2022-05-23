Виктор Медведчук, подозреваемый в государственной измене, дал показания против лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

Речь идет о выводе из государственной собственности нефтепровода "Самара – Западное направление" и закупке угля у "ЛНР/ДНР".

По словам Медведчука, экс-президент, руководствуясь личными интересами, курировал и даже на определенных этапах подключался к осуществлению данных схем.

В окружении Порошенко назвали обвинения давлением власти на суд, который сейчас решает судьбу имущества экс-президента, а также попыткой Банковой увести внимание от собственных промахов, допущенных в ходе войны.

Эксперты "Страны", однако, считают, что ситуация для Порошенко ухудшается. И не только в политическом плане (в виде очередного удара по рейтингу), но и в чисто юридическом - обвинительный приговор суда в отношении Порошенко теперь уже совсем не кажется чем-то невероятным.

Правда, и сам экс-президент, который еще владеет телеканалами, может нанести как минимум информационный удар в ответ. Тем более что ситуация в стране, как на фронте, так и в тылу, действительно очень сложная. Что дает аргументы критикам власти.

Как будут развиваться события в реальности, разбиралась "Страна".

Дизель и уголь экс-президента

Медведчук раскрыл новые подробности о роли Порошенко в схемах, связанных с переоформлением нефтепровода "Самара – Западное направление" и поставками угля из "республик Донбасса". В понедельник, 23 мая, Служба безопасности Украины обнародовала через свой телеграм-канал видеопоказания Медведчука, в которых тот дает показания о непосредственном участии экс-президента в организации этих схем.

Медведчук утверждает, что Порошенко, желая заполучить трубопровод, попросил его договориться с российским руководством о продаже участка магистрали компанией "Транснефть", права которой на "трубу" были оспорены в украинском суде, для чего Порошенко задействовал админресурс.

Нефтепровод обошелся Порошенко в 23 млн дол, а всего за год заработал для своих новых владельцев около 42 млн дол. При этом в мае 2019 года, когда завершился президентский срок Порошенко, магистраль перестала перекачивать дизель.

По механизму закупки угля в "ЛДНР" в период 2014-2015 годов Медведчук назвал поименно высокопоставленных лиц, которые были задействованы в схеме.

"Порошенко с помощью своих подчиненных - Демчишина (экс-министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин - Ред.), Гонтаревой (экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева - Ред.), выстраивал систему, при которой этот уголь должен был реализовываться в Украине", - утверждает Медведчук.

Гонтарева, например, настояла на том, чтобы платить за уголь наличными, при том что изначально обсуждался безнал. Доставку "налички" в "ЛДНР" за уголь обеспечивал тогдашний замглавы СБУ Василий Грицак, который входит в близкое окружение экс-президента. Его потом Порошенко назначил главой спецслужбы.

Как утверждают в СБУ, за время такого сотрудничества структуры "ЛДНР" продали угля на сумму более 200 млн грн. И все это, повторимся, за наличные, которые уходили в "республики".

Напомним: Медведчук по "угольному" делу задолго до начала войны был отправлен судом под домашний арест. После начала боевых действий в Киевской области, как утверждают в СБУ, он сбежал из-под ареста и был пойман только 12 апреля. Порошенко же до войны так и не был арестован. Суд его отпустил под личные обязательства.

Тогда это было воспринято как болезненное политическое поражение Зеленского и свидетельство того, что он уже плохо контролирует ситуацию в стране.

Но война полностью изменила ситуацию.

Рейтинг президента сейчас очень высокий, популярность Порошенко (да и прочей оппозиции) резко пошла вниз и Банковая может действовать против своих противников более жестко. Тем более имея в качестве свидетеля, готового давать показания, Виктора Медведчука.

"Диверсия в интересах России". Что говорят у Порошенко

Заявления защиты Порошенко и его политического окружения в ответ на обнародование новых показаний Медведчука, продемонстрировали, что линия защиты у экс-президента осталась в принципе прежней. Расследование в отношении Порошенко называют юридически ничтожным и политически мотивированным.

Адвокаты Порошенко назвали показания Медведчука "пиаром СБУ", не имеющим "ничего общего с правдой и законом". Их появление именно 23 мая они связывают с запланированным на этот день судебным заседанием, на котором должно рассматриваться прошение об аресте имущества Порошенко. Мол, это давление на суд.

Однопартийцы же экс-президента снова говорят о его политическом преследовании. Подоплекой они видят критику со стороны партии Порошенко на тему ошибок руководства страны в войне и не только. И чтобы ее "перекрыть", по их версии, появляется Медведчук с новыми "признаниями".

"Когда к тебе, как верховному главнокомандующему, накапливается куча вопросов, например:

кто дал рашистам выйти из Крыма и легко захватить Херсонщину и окружить Мариуполь?

почему не организовали оборону с севера, где "рашисты" стояли год, из-за чего половина Киевской области уничтожена?

почему не слышал западных партнеров и вместо армии продолжал тратить деньги на дороги, потом уничтоженные агрессором?

Когда на эти и другие вопросы нет ответов, командуй Баканову разрушать единство политических сил и выпускать с враньем Медведчука. Медведчук сейчас, как когда-то Чаус, все что угодно на Порошенко скажет", - написал народный депутат от "Евросолидарности" Владимир Арьев на своей странице в Фейсбуке.

А "Евросолидарность" выпустила отдельное заявление, в котором назвала показания Медведчука "информационной диверсией в интересах России".

"Нет сомнений, что слова о Порошенко Медведчуку написали заказчики, потому и читал он их с суфлера. "Оплатой" за эти "свидетельства" был перевод в лучшие условия пребывания и обещания обмена", - заявили в ЕС.

А нардеп от партии Порошенко Владимир Вятрович провел параллели между нынешней ситуацией, временами революции и гражданской войны столетней давности.

"На самом деле много родителей как раз у поражения. Грушевский не воспринимал Петлюру. Тот не терпел Скоропадского. Винниченко чтил только себя. Махно хотел убить их всех. И так до 1921 года, пока не победили большевики", - написал Вятрович на своей странице в ФБ.

"Дело идет к погрому империи Порошенко"

Политолог Вадим Карасев считает, что юридически положение Порошенко ухудшается и на кону свобода экс-президента. Ведь, по сути, Медведчук в своих показаниях подтвердил версию следствия и основную фабулу обвинений против Порошенко.

"Ситуация серьезная. Уголовный процесс, по всей видимости, движется к неприятным для Порошенко решениям суда, включая обвинительный приговор. Во всяком случае, в политкругах ходят об этом упорные слухи", - комментирует Карасев "Стране".

А вот политолог Руслан Бортник не верит, что экс-президент может очутиться за решеткой, так как Запад опять встанет на его защиту.

"Ограничение свободы Порошенко, не говоря уже об его "посадке", угрожает хрупкой политической системе Украины. Повторится история с прозападным президентом Саакашвили, оказавшимся в тюрьме по возвращению в Грузию. Не думаю, что Западу такое повторение выгодно. И Порошенко, кстати, сохранил свое радикальное крыло, которое в отличие от случая от Саакашвили способно создать властям проблемы", - комментирует Бортник изданию.

"Запад может позволить Зеленскому довести процесс над Порошенко до конца. Сегодня у украинского президента другой авторитет среди западных элит, чем во время суда над Порошенко в январе этого года", - контраргументирует Карасев.

В чем эксперты сходятся, так это в том, что значительно возросла угроза позициям Порошенко в истеблишменте.

"Если суд примет решение об аресте активов Порошенко, это будет иметь последствия не только в экономической, но и политической плоскости. Произойдет политико-экономический погром "империи" Порошенко, его имя подвергнется дискредитации", - полагает Руслан Бортник.

"Сейчас Порошенко - второй по народной поддержке лидер, об интервью с которым договариваются ведущие западные СМИ. Арест, не говоря уже о заключении Порошенко, означает серьезную встряску политической системы и перегруппировку сил. Партию "Евросолидарность" ожидает закат, потому что она держится на Порошенко. За ее избирателя начнется борьба, на львиную часть претендует "Слуга народа", - говорит политолог Вадим Карасев.

Телеграм-канал "Политика страны" прогнозирует в результате нового витка расследований в отношении Порошенко усиление тренда к его маргинализации как политика. При том что рейтинг экс-президента после начала войны и так резко упал, а значительная часть его электората ушла к Зеленскому: "Скорее всего, после окончания войны, политическая ниша, в которой работал Порошенко и его партия будет занята уже иными людьми".

Однако все это не значит, что Порошенко сдастся без боя. Как видим по заявлениям его соратников, они увеличивают "градус" обвинений в адрес власти по поводу ведения войны.

"И сейчас на телеканалах Порошенко и в заявлениях его соратников постоянно присутствует изрядная порция "зрады" против Зеленского. Например, на канале "Прямой" в последнюю неделю спикеры прямо намекали, что власти лгут про "эвакуацию" украинских военных с Азовстали, а на самом деле они попали в плен.

Пока все эти обвинения идут в довольно умеренном режиме с учетом необходимости демонстрировать хотя бы видимое "единство рядов" в борьбе с агрессором. Но после показаний Медведчука Порошенко и его СМИ могут градус "зрады" сильно поднять. Тем более что ситуация на Донбассе объективно тяжелая и в последние дни имеет тенденцию к ухудшению. И в этом медиа экс-президента могут прямо обвинить Зеленского (или его окружение), точно так же, как самого Порошенко обвиняли после Иловайска.

Также одной из тем зрады может стать тема транзита российской нефти и газа через Украину в ЕС. Порошенко может обвинить украинские власти в том, что, требуя от ЕС ввести эмбарго на покупку российских нефти и газа, они продолжают их качать через территорию Украины вместо того, чтобы "перекрыть трубу". Первый намек на это от Порошенко уже прозвучал – он предложил перекрыть транзит нефти по трубопроводу "Дружба".

Впрочем, на этом пути Порошенко рискует нарваться на "ответку", так как власти могут трактовать такое его поведение как госизмену и "работу на врага", применив к нему предельно жесткие меры воздействия - отправить в тюрьму, конфисковать имущество и закрыть телеканалы. И вряд ли за Порошенко будут сильно вписываться сейчас западные партнеры.

Но в любом случае, на показания Медведчука, Порошенко как-то попытается ответить, ведь на кону для него стоит очень многое", - рассуждает телеграм-канал "Политика "Страны".

Напомним, что в Кремле опровергли возможность обмена Медведчука на военных из "Азовстали".

Война в Украине продолжается уже 89-й день. "Страна" следит за происходящим 23 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 88-го дня войны. Основные бои велись под Северодонецком. Британская разведка заявила, что единственная действующая в РФ рота боевых машин поддержки танков БМП-Т "Терминатор" была переброшена на Северодонецкое направление. Генштаб сообщил, что готовится наступление РФ на Славянск. Рада проголосовала за продление срока действия военного положения и мобилизации на три месяца - до 23 августа.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о том, как и почему меняется позиция Запада по войне в Украине.