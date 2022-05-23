Военный аналитик Sky News профессор Майкл Кларк считает, что Северодонецк может стать "новым Мариуполем".

Этот район является одним из немногих крупных городов на востоке Луганской области, которые до сих пор контролируются Украиной.

"Он окружен с трех сторон, и ключом к захвату Северодонецка является река, которая течет прямо к западу от города", — сказал он.

"Переправиться через эту реку сложно, но русские фактически пересекли ее в некоторых районах и оттеснили часть украинских сил на юг", – добавил Кларк.

По его мнению, из-за того, что российские войска разрушили важный мост через реку, украинцам, возможно, придется решать, "окопаться" в Северодонецке, рискуя "стать еще одним Мариуполем", или покинуть город, пока есть возможность.

Ранее мы писали, что Луганская область сдерживает огромный натиск РФ, что позволяет оттеснять врага в других направлениях. По словам губернатора Сергея Гайдая, Северодонецк постоянно обстреливают "Градами", минометами, танками, страдает гражданская инфраструктура.

Также "Страна" сообщала, что армия РФ начала штурм Лимана Донецкой области. Над городом поднялись клубы дыма.