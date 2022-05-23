Обстрелы Сумской и Черниговской областей, наступление на Авдеевку и Северодонецк. Сводка Генштаба 23 мая
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали вечернюю сводку с фронта боевых действий по состоянию на 18:00 23 мая, в которой говорится, что российские войска продолжают жестокие обстрелы Донецкой и Луганской областей.
Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.
На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь выполняют задачи по прикрытию украинско-белорусской границы. Угроза нанесения ракетно-бомбовых ударов с территории республики Беларусь остается.
На Северском направлении враг продолжает проводить мероприятия по усилению участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Российские оккупанты не прекращают обстрелы позиций Сил обороны, развернутых в непосредственной близости к государственной границе Украины в Сумской и Черниговской областях.
На Слобожанском направлении захватчики пытаются удержать занимаемые рубежи. Обстреливают украинские войска с целью недопущения дальнейшего продвижения в сторону государственной границы. Пытаются улучшить тактическое положение своих подразделений. При поддержке артиллерии враг возобновил штурмовые действия в районе населенного пункта Терновая, успеха не имел.
В Славянском направлении основные усилия противник сосредоточил на удержании занятых позиций, ведении разведки и создании условий для возобновления наступления. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Богородичное и обстреливал из артиллерии населенные пункты Гусаровка, Чеполь, Долина и Святогорск. Противник применил реактивные системы залпового огня и тяжелые огнеметные системы в районе населенного пункта Студенок.
На Донецком направлении вражеские подразделения не оставляли попыток прорвать оборону наших войск с целью их оцепления и выхода на административные границы Луганской области. Основные усилия сосредоточиваются на Бахмутском направлении.
На Лиманском направлении ведение активных боевых действий не отмечено. Враг совершил артиллерийские обстрелы подразделений Сил обороны и гражданских объектов в населенном пункте Лиман.
На Северодонецком направлении, при поддержке артиллерии, противник вел штурмовые действия, успеха не имел, понес потери и отступил.
На Бахмутском направлении противник пытался вести наступление, успеха не имел. В направлении Луганска провел разведку боем, успеха не имел, отошел.
На Южнобужском направлении оккупанты продолжают обстрелы позиций наших войск с целью сковывания их действий. Продолжается инженерное оборудование оборонных рубежей в районе населенного пункта Посад-Покровский.
Продолжаются меры административно-полицейского режима на временно захваченных территориях Украины. Так, по имеющейся информации, на временно занятых территориях Херсонской и Запорожской областей оккупанты создали девятнадцать так называемых "комендатур".
В Черноморской и Азовской операционных зонах корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции районов ведения боевых действий и нанесения ракетных ударов по объектам инфраструктуры на территории Украины.
По имеющейся информации, с целью наращивания системы противовоздушной обороны, на территории северо-западной части временно оккупированной Автономной Республики Крым противник разворачивает два дополнительных зенитных ракетных дивизиона С-400.
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Также мы подводили итоги 88-го дня войны. Основные бои велись под Северодонецком. Британская разведка заявила, что единственная действующая в РФ рота боевых машин поддержки танков БМП-Т "Терминатор" была переброшена на Северодонецкое направление. Генштаб сообщил, что готовится наступление РФ на Славянск. Рада проголосовала за продление срока действия военного положения и мобилизации на три месяца - до 23 августа.
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