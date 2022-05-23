Минувшей ночью российские войска обстреливали из артиллерии Авдеевку в Донецкой области. В городе повреждены, по меньшей мере, 20 жилых домов и детсад. Пострадали не менее трех человек.

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в своем Telegram-канале. Также он публикует фото последствий обстрела города.

По его словам, под утро российская авиация нанесла авиаудар по старой части города. Последствия сейчас устанавливаются.

"В целом по городу за эти сутки уже известно о не менее трех раненых гражданских. Россияне ведут войну на уничтожение - разрушают наши населенные пункты по всей линии фронта от Угледара до Лимана, бьют по городам, расположенным в относительном тылу, как Бахмут и Соледар", - добавил Кириленко.

Также он призвал жителей к эвакуации.

Напомним, ранее в Донецкой области враг разрушил монашеский скит, полиция эвакуировала оттуда более 50 монахов и детей.

Вместе с тем, Гайдай считает, что захватив Луганскую область, российские войска пойдут дальше на Донецкую.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 89-й день. "Страна" следит за происходящим 23 мая в обновляемом материале.

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