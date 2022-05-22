Российские подразделения подошли к городу Соледар близ Бахмута и захватили село Владимировка.

Об этом сказал координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

По его словам, далее Владимировки россияне не продвинулись, попытка наступать от Владимировки на Яковлевку не увенчалась успехом.

Машовец также говорит, что передовые подразделения Попаснянской группировки противника, действовавшие в направлении на север, остановились на рубеже Камышеваха - Викторово - Липовое.



Находящаяся севернее Врубовка под российским контролем не находится, заявляет Машовец.

Напомним, после взятия Попасной, российские войска и "ЛНР" развернули наступление на трёх направлениях:

- на запад к Бахмуту,

- на север с целью зайти в тыл и окружить группировку украинских войск в Северодонецке и Лисичанске,

- на юг с целью зайти в тыл украинским войскам, которые стоят под Светлодарском.

Война в Украине длится уже 88-й день. "Страна" следит за происходящим сегодня в своем ежедневном онлайне.

Также мы подвели итоги 87-го дня войны. Вчера из "Азовстали" вышел последний украинский военный, и российскую осаду Мариуполя можно считать официально законченной.

Главный фронт сейчас - Северодонецк. В обеих сводках Генштаба о нем почти ничего не говорится. Но губернатор Сергей Гайдай сообщил две важные новости. Первая - что бои уже второй день идут на окраинах Северодонецка. Вторая - что россияне подорвали Павлоградский мост между Северодонецком и Лисичанском. Генштаб резюмирует, что враг пытается выйти на административные границы Луганской области.

Также 21 мая прозвучало несколько важных заявлений о будущих поставках оружия с Запада - это разговор о том, на что потратят шесть миллиардов долларов, предусмотренных США для прямого военного снабжения Украины.

Тем временем в Офисе президента прогнозируют, что война вступает в ее кровавую фазу.

В этот же день Зеленский заявил, что будет считать победой, если удастся вернуться к линии разграничения на 24 февраля.

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Олеся Медведева в своем блоге разбиралась, почему в Украине все чаще бунтуют бойцы ТРО, которых отправляют на передовую.