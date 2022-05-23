Соцсети уже несколько дней обсуждают фотографию, опубликованную фронтменом группы ТНМК Олегом Михайлютой (Фаготом). В своем Инстаграме музыкант обнародовал совместное фото с лидером рок-группы Green Grey Андреем Яценко (Дизелем), сделанное на Северной Салтовке в Харькове.

В комментарии "Стране" Яценко рассказал, что встретился с фронтменом ТНМК случайно.

Под фото Михайлюта оставил комментарий: "Харьков собирает друзей… жаль, что при таких обстоятельствах… но соберемся еще много раз после поражения врагов!"

Яценко сообщил подробности встречи.

"Мы с Олегом служим в разных подразделениях. Он в ТРО в Харькове, а я в ВСУ в батальоне "Мрия". Я просто отвозил гуманитарный груз в харьковскую больницу для детей с ДЦП. Там мы и встретились с Олегом, он же сам харьковчанин. Фагот был со своей задачей в Харькове. Он проезжал на своей машине, увидел нас, остановился – это была абсолютно случайная встреча", - сказал Яценко.

Кроме того, музыкант рассказал, что в Харькове он также встретился с солистом группы "Антитела" Тарасом Тополей.

Ранее "Страна" сообщала, что в апреле Дизель вступил в батальон ВСУ "Мрия" и стал собирать помощь для украинских медиков.

Также мы рассказывали, что солист группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк пошел защищать Киев в территориальную оборону и вместе с отрядом попал под минометный огонь.