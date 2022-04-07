Легендарная британская рок-группа Pink Floyd записала песню в поддержку украинского народа. Премьера клипа на нее состоялась на Ютуб-канале команды в 21:30 по Киеву.

Композиция называется "Hey Hey Rise Up". Она создана на мотив украинской народной песни "Ой у лузі червона калина", а вокальную партию в ней исполнил солист "Бумбокса" Андрей Хлывнюк. Собственно, название трека Pink Floyd взято из последней строчки песни "А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!"

Видеоклип к "Hey Hey Rise Up" снял известный режиссер Мэт Уайткросс в тот же день, когда был записан трек.

Лидер группы Дэвид Гилмор, у которого есть украинская невестка и внуки, сказал: "Мы, как и многие, чувствуем ярость и разочарование от этого гнусного акта вторжения в независимую, мирную демократическую страну и убийства ее народа одной из крупнейших мировых держав".

"Я надеюсь, что песня получит широкую поддержку и огласку. Мы хотим собрать средства и поднять моральный дух. Мы хотим продемонстрировать нашу поддержку Украине и тем самым показать, что большая часть мира считает совершенно неправильным для сверхдержавы вторгаться в независимую демократическую страну, которой стала Украина", - добавил Гилмор.

Ранее "Страна" сообщала, что в конце марта Хлывнюк, который пошел защищать Киев в территориальную оборону, вместе с отрядом попал под минометный огонь.

Также мы рассказывали, что Pink Floyd решили удалить свою музыку со всех цифровых платформ в России и Беларуси.