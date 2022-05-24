Украинская сторона подтвердила, что Светлодарск занят войсками противника. Россияне вошли в город 24 мая, над администрацией уже весит флаг РФ.

Об этом "Свободному радио" рассказал глава Светлодарской военной администрации Сергей Гошко.

Российские телеграмм-каналы пишут, что город был занят при участии ЧВК "Вагнер".

Сегодня, 24 мая, Национальная полиция рассказала о том, как прошли последние сутки в Донецкой области. По данным МВД, под огнем оказались 14 населенных пунктов, есть погибшие и раненые. Разрушены 40 гражданских объектов.

Война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 89-го дня войны. РФ продолжала наступление на Северодонецк и Лисичанск. По словам губернатора Сергея Гайдая, Россия бросила "все силы", чтобы выйти на границу Луганской области. Под Харьковом противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.