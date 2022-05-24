Площадь захваченных Россией украинских территорий с начала вторжения выросла в 2,9 раз. Если до 24 февраля РФ контролировала 7% территории нашей страны, то сейчас площадь неподконтрольных территорий в Украине выросла до 20,9% от общей территории.

Об этом говорится в материале Forbes Украина.

По данным издания, до 23 февраля под оккупацией РФ находились 43 300 квадратных км (7%). Сейчас площадь увеличилась в 2,9 раз - до 125 тысяч кв. км (20,9%).

Под временных контролем российской армии находятся части Харьковской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областей, Крым и Севастополь.

В статье также добавили, что во время войны ВСУ полностью освободили от российских войск Киевскую, Черниговскую, Николаевскую, Сумскую и Житомирскую области.

Вся территория Украины составляет 603 548 квадратных км.

Ранее мы публиковали свежую карту боевых действий в Украине от американского Института изучения войны.

Также приводили слова Гайдая, который считает, что захватив Луганскую область, российские войска пойдут дальше на Донецкую.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 89-го дня войны. РФ продолжала наступление на Северодонецк и Лисичанск. По словам губернатора Сергея Гайдая, Россия бросила "все силы", чтобы выйти на границу Луганской области. Под Харьковом противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.