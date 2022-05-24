Бывший глава британской разведки Ми-6 Ричард Дирлав (1999-2004) заявил, что президент России Владимир Путин скоро уйдет с поста, а сменит его секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Таким прогнозом он поделился в интервью немецкой газете Frankfurter Rundschau.

Дирлав предполагает, что окружение сместит Путина и "вероятно отправит в санаторий, из которого он уже не выйдет в качестве лидера России".

"Если мой тезис подтвердится, и Путин исчезнет в санатории, он (Патрушев - Ред.) станет вероятной заменой", - сказал бывший разведчик.

Также он считает, что в 2023 году Путин уйдет из жизни, но причин вероятной "смерти" не назвал. При этом само издание называет слухи о болезнях российского президента "спекуляциями британской прессы".

Ранее приближенный к Путину режиссер Стоун заявил, что у президента РФ рак. Поэтому он напал на Украину.

Также в том, что у Путина рак, уверен и глава украинской разведки Кирилл Буданов.

Вместе с тем, по данным российских журналистов, за Путиным ездит бригада врачей, среди которых есть онколог и специалист-эндокринолог.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.