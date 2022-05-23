В ТОП-100 самых влиятельных людей мира в 2022 году по версии редакции Time вошел не только президент Украины Владимир Зеленский, который стал человеком года по версии читателей, но еще два украинца.

В список ста самых влиятельных людей мира также вошли главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Он, как и Зеленский, в категории "Лидеры". Также в список вошла украинка, главная редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева, она значится в категории "Новаторы".

Отметим, что статью о Зеленском для журнала написал президент США Джо Байден.

"В лице президента Зеленского у народа Украины есть лидер, достойный его храбрости и стойкости , поскольку граждане по всей стране - лавочники и солдаты, портные и водители грузовиков - борются за свои дома и свою свободу. Во время каждого нашего разговора я слышу в голосе президента Зеленского неустанную решимость человека, который глубоко верит в свой долг перед своим народом и ежедневно выполняет торжественную ответственность вести свою нацию в этот темный и трудный час", - написал Байден.

А статью про главкома ВСУ Залужного - командующий штабами США Марк Милли.

"Залужный проявил себя как военный ум, в котором нуждалась его страна. Его руководство позволило украинским вооруженным силам быстро адаптироваться к действиям на поле боя против русских. Потенциал войны между великими державами растет, а украинцы, защищающие свою родину от значительной российской агрессии, просто невероятны. Генерал Залужный стоит за этими усилиями, неся на себе огромное бремя командования в бою. Его работы останутся в истории", - написал Милли.

В эту сотню попали двое россиян - президент Российской Федерации Владимир Путин и главный редактор оппозиционной российской "Новой газеты" Дмитрий Муратов, выступающий против войны в Украине.

Путин в категории "Лидеры", Муратов - в "Иконах".

Статью про Владимира Путина для журнала написал российский оппозиционер Алексей Навальный.

"Возможно , истинная миссия Владимира Путина - преподавать уроки. Всем - от мировых лидеров и ученых мужей до обычных людей. Особенно он преуспел в этом в 2022 году. Он еще раз напомнил нам, что путь, который начинается с "небольшой фальсификации выборов", всегда заканчивается диктатурой. А диктатура всегда ведет к войне. Это урок, который мы не должны были забывать", - написал Навальный.

Отметим, что в категорию "Лидеры" попали китайский глава Си Цзиньпинь, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Напомним, что в 2021 году Муратов получил Нобелевскую медаль мира. В начале войны он заявил, что передает Нобелевскую медаль в пользу украинских беженцев.

Также "Страна" рассказывала, что оргкомитет Пулитцеровской премии отдал специальную награду журналистам Украины за освещение событий в Украине с 24 февраля 2022 года. Конкретные имена не называются. Специальный приз называется "за их мужество, выносливость и верность достоверным репортажам".