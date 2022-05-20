Зеленский стал человеком 2022 года по версии читателей американского журнала Time
Президент Украины Владимир Зеленский стал человеком 2022 года по версии читателей американского журнала Time. За Зеленского проголосовали более 3,3 миллиона человек, всего он набрал 5% голосов.
На втором месте оказался генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск с 3,5% голосов.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон занял третье место с 3,4% голосов.
За Джонсоном с 3,2% голосов следуют медицинские работники , которые по-прежнему играют важную роль в продолжающейся борьбе с Covid-19.
Президент США Джо Байден занял пятое место с 3,1% голосов.
В рамках опроса читатели голосовали за людей, которые, по их мнению, заслуживают место в ежегодном списке самых влиятельных людей года по версии Time.
Список Time-100 2022 года, который в конечном итоге будет выбран редакторами журнала, будет обнародован 23 мая.
Напомним, в США выпустили комикс о жизни Владимира Зеленского.
Между тем, война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, там враг пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".
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