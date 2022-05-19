Американская студия комиксов TidalWave Productions выпустила комикс о жизни президента Украины Владимира Зеленского. В частности, о его пути к президентству - "от комика до лидера военного времени".

Об этом пишет Reuters.

Американское агентство пишет, что TidalWave Comics разработала комикс "Политическая власть: Владимир Зеленский", который является частью серии комиксов компании, посвященной политикам и политическим деятелям.

Сделан комикс на английском языке. Глянец рассказывает о том, как Зеленский, который когда-то играл вымышленного президента в сериале (сериал "Слуга народа"), а потом пришел к власти в 2019 году.

22-страничный глянцевый комикс написал Майкл Фризелл и нарисовал Пабло Мартинена.

"Кто он? Что им движет? Почему он является подходящим лидером для Украины в данный момент? Это то, что меня интересовало, когда я начинал исследование", - сказал писатель Майкл Фризелл.

Часть денег, вырученных от комикса, пойдет Международному Красному Кресту в поддержку Украины.

Заказать комикс можно на Amazon по цене 7,99$ (около 236 грн - Ред.).

Напомним, ранее Time поставил Зеленского на обложку журнала и рассказал о попытках штурма ОП в первый день войны.

Также сообщалось, что Зеленского хотели выдвинуть на Нобелевскую премию мира.