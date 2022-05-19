Украинской армии удалось отобрать у россиян стратегическую инициативу. Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил на заседании Военного комитета НАТО на уровне главнокомандующих.

Заявление приводится в Фейсбуке Генштаба ВСУ.

"Нам удалось отобрать у противника стратегическую инициативу, нанести критические потери, заставить отказаться от главной цели – захвата города Киева. Сегодня мы не только ведем оборону. Нами проведен ряд успешных контрнаступательных действий. Удалось разблокировать Харьков и Николаев, ведутся бои на Херсонском направлении", - сказал Залужный.

Война в Украине продолжается уже 85-й день. "Страна" следит за происходящим 19 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 84-го дня войны. К северу от Харькова ВСУ освободили Дементиевку. В Луганской области противник продолжал попытки окружить группировку украинских войск. Под Запорожьем враг готовился наступать на Орехов. В Харькове в ночь на среду впервые за неделю был масштабный "прилет" с пожаром. В РФ заявили, что с "Азовстали" вышли 959 украинских военных, в Киеве пока информацию по их числу не подтверждают.

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