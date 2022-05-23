Президент Владимир Зеленский, выступая в Давосе, призвал иностранные компании, которые покинули рынок РФ, работать в Украине.

"Вы получите доступ к 40 млн украинский потребителей и к рынку Европы. Ваши позиции и бренды реально усилятся только благодаря тому, что вы стоите на защите свободы", - заявил Зеленский.

Он также призвал Запад усилить давление на российские компании и сырье. Зеленский считает, что превентивное введение санкций могло бы предотвратить вторжение 24 февраля.

"Мы остановили российскую армию, "вторую в мире". Но пришлось бы нам это делать, если бы еще в прошлом году к нам прислушались и применили к РФ справедливые превентивные санкции, которые способны сбить с ног любого агрессора? Уверен, ответ - нет", - сообщил он.

Ранее Украина призвала страны Запада повысить налоги для компаний, отказавшихся покинуть рынок России.

Тем временем советник главы ОПУ Михаил Подоляк раскритиковал ЕС за покупку нефти и газа из РФ, заявив, что "Европа отправляет в Москву миллиард евро в день".

Война в Украине продолжается уже 89-й день. "Страна" следит за происходящим 23 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 88-го дня войны. Основные бои велись под Северодонецком. Британская разведка заявила, что единственная действующая в РФ рота боевых машин поддержки танков БМП-Т "Терминатор" была переброшена на Северодонецкое направление. Генштаб сообщил, что готовится наступление РФ на Славянск. Рада проголосовала за продление срока действия военного положения и мобилизации на три месяца - до 23 августа.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о том, как и почему меняется позиция Запада по войне в Украине.