Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против поспешных и необдуманных санкций против России. Он сравнил их с атомной бомбой, так как каждая из них оказывает разрушительное влияние не только на РФ, но и на весь мир.

Об этом Орбан сказал на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем - еще одним противником антироссийских ограничений.

"Не должны приниматься необдуманные санкции, потому что санкции в отношении России равняются одной атомной бомбе, это может привести к тому, что мы не только не сможем накормить свой народ, но и получим массу мигрантов на границе", – считает Орбан.

Премьер Венгрии добавил, что начало голода вызовет волну миграции, и героями станут уже не врачи, как в период массовых антиковидных ограничений, а работники сельскохозяйственного сектора. При этом Орбан признал, что ему тяжело высказываться в подобном ключе, так как Венгрия является частью Евросоюза.

Ранее мы писали, что премьер Венгрии Орбан считает, что война в Украине будет затяжной и повлияет на всю Европу.

Также "Страна" сообщала, что Виктор Орбан заявил, что Европа не примет эмбарго на нефть, а санкции приведут к росту цен.