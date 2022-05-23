Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал Европу, которая продолжает закупать ресурсы у РФ, несмотря на вторжение в Украину.

Соответствующий пост Подоляк написал в Twitter.

"Завершается третий месяц вторжения РФ в Украину. Европа продолжает отправлять в Москву миллиард евро в день, покупая нефть и газ. РФ продолжает убивать детей, насиловать женщин и разрушать города. Украинцы продолжают защищать европейские границы и демократическую цивилизацию. Делайте выводы", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 мая итальянская компания Eni начала процедуру открытия счетов в российском "Газпромбанке" для оплаты газа из РФ в рублях.

Как писала "Страна", оплату российского газа в рублях в Брюсселе расценили как нарушение европейских санкций.

Война в Украине продолжается уже 89-й день. "Страна" следит за происходящим 23 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 88-го дня войны. Основные бои велись под Северодонецком. Британская разведка заявила, что единственная действующая в РФ рота боевых машин поддержки танков БМП-Т "Терминатор" была переброшена на Северодонецкое направление. Генштаб сообщил, что готовится наступление РФ на Славянск. Рада проголосовала за продление срока действия военного положения и мобилизации на три месяца - до 23 августа.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о том, как и почему меняется позиция Запада по войне в Украине.