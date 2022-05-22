Норвегия должна поделиться "гигантской" прибылью, которую получила в результате повышения цен на нефть и газ.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По его словам, прежде всего норвежцы должны отдать часть денег Украине.

"Должны ли мы платить Норвегии гигантские деньги за газ - в четыре или пять раз больше, чем мы платили год назад? Это неправильно. Они должны разделить эту сверхприбыль. Это ненормально, это несправедливо. Это косвенная нажива", - заявил польский премьер.

По данным Bloomberg, в 2022 году Польша завершит строительство газопровода из Норвегии, который должен помочь ей заменить поставки топлива из России.

Ранее в Международном валютном фонде показали, как росли мировые цены на нефть, газ, зерно и металлы, начиная с 2013 года. Динамика цен отображена в соответствующей инфографике ресурса IMF. По всем пунктам виден всплеск, который приходится на конец 2021 - начало 2022 года. Кроме того, показан резкий взлет цен после начала войны в Украине.

Помимо этого, мы писали, что сокращение импорта российского газа в Европе может вызвать его подорожание и, как следствие, рост нефтегазовых доходов России.