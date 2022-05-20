В Кремле заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в страны, которые отказались от перехода на новую схему оплаты с конвертацией платежа в рубли. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщают российские СМИ.

"Очевидно, что Россия никому не будет бесплатно поставлять газ", - заявил 20 мая Песков.

Ранее мы сообщали, что итальянская энергокомпания Eni начала процедуру открытия счета в рублях для оплаты российского газа.

Между тем, Финляндия отказалась оплачивать газ по новой схеме и с 21 мая она будет отключена от поставок.

Также мы писали, что Словакия заплатит за российский газ в евро, которые "Газпромбанк" переведет в рубли.

В то же время, в Евросоюзе заявили, что открытие счетов для оплаты в рублях за российский газ нарушит санкции.

Война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, там враг пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".

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