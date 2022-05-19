Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у него нет намерений разрывать отношения ни с президентом России Владимиром Путиным, ни с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также он отдельно добавил, что Турция не может отказаться от поставок природного газа из России, поскольку это стратегический вопрос.

Он добавил, что у Турции есть связи как с Россией, так и с Украиной. Также он напомнил, что Анкара участвует в совместном проекте с Москвой по строительству АЭС "Аккую", которое, по его словам, завершится уже в следующем году. "Это для нас очень серьезный источник. Мы получаем 50% потребляемого нами газа из России. Это для нас стратегический вопрос, стратегические отношения. Мы не можем отказаться от них, разорвать их", - цитирует турецкого лидера РИА Новости.

Кроме того, Эрдоган подчеркнул, что продолжает "телефонную дипломатию" с главами обоих государств.

Напомним, что в Турции в ближайшие дни ожидают визита президента России Владимира Путина. В ходе переговоров стороны планируют реализовать "инфраструктуру бизнес-встречи высокого уровня между Турцией и Россией".

Также сообщалось, что в Турции надеются на встречу Зеленского и Путина в ближайшее время.

Тем временем война в Украине продолжается уже 85-й день. "Страна" следит за происходящим 19 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 84-го дня войны. К северу от Харькова ВСУ освободили Дементиевку. В Луганской области противник продолжал попытки окружить группировку украинских войск. Под Запорожьем враг готовился наступать на Орехов. В Харькове в ночь на среду впервые за неделю был масштабный "прилет" с пожаром. В РФ заявили, что с "Азовстали" вышли 959 украинских военных, в Киеве пока информацию по их числу не подтверждают.

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