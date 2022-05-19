Турция может пересмотреть позицию в отношении членства в НАТО Швеции и Финляндии в случае выполнения ими пяти основных условий.

Как сообщает турецкая газета "Тюркие", турецкие власти настаивают на пяти пунктах:

Экстрадиция членов Рабочей партии Курдистана и организации ФЕТО (последователи живущего на Западе оппозиционера Гюлена); Признание террористическими Сирийских сил национальной самообороны, которых в Анкаре считают аффилированными с РПК; Прекращение поддержки представителей ФЕТО, которую турецкие власти обвиняют в причастности к подготовке переворота в 2016 году; Закрытие всех организаций, связанных со структурами, которые в Турции ассоциируют с террористами; Предоставлении соответствующих гарантий.

По данным газеты, в Анкаре не пойдут на уступки ни по одному из пунктов.

Напомним, у Эрдогана заявили, что Швеция не вступит в НАТО, пока не будут выполнены требования Турции.

Также стало известно, что Хорватия тоже намерена блокировать вступления Швеции и Финляндии в НАТО из-за Боснии и Герцеговины.

Тем временем война в Украине продолжается уже 85-й день. "Страна" следит за происходящим 19 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 84-го дня войны. К северу от Харькова ВСУ освободили Дементиевку. В Луганской области противник продолжал попытки окружить группировку украинских войск. Под Запорожьем враг готовился наступать на Орехов. В Харькове в ночь на среду впервые за неделю был масштабный "прилет" с пожаром. В РФ заявили, что с "Азовстали" вышли 959 украинских военных, в Киеве пока информацию по их числу не подтверждают.

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