Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел вторые телефонные переговоры за последние два дня со своим российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которых заявил о намерении продолжить посреднические усилия по Украине

Об сообщает канцелярия Эрдогана.

Глава турецкой страны выразил намерения нарастить стамбульский процесс между переговорными делегациями Киева и Москвы.

Ранее мы писали о том, что в Турции надеются, что встреча президентов Украины и России может состояться в ближайшие дни. Ее инициатором выступил президент турецкого государства.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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Подробнее о происходящем на фронте, новой тактике армии РФ, а также начале "газовой битвы" в Европе - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.