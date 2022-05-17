В Турции ожидают визита Путина в ближайшие дни
В Турции ожидают визита президента России Владимира Путина в ближайшие дни.
Об этом пишет турецкая ежедневная газета Yeni Şafak.
По данным издания, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора пригласил российского коллегу в свою страну.
В ходе переговоров стороны планируют реализовать "инфраструктуру бизнес-встречи высокого уровня между Турцией и Россией. В связи с этим ожидается визит Путина в Турцию в ближайшие дни, добавили в издании.
Сегодня, как пишет газета, в Турцию приедет коммерческая делегация во главе с вице-премьером РФ Александром Новаком.
Между тем, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на пресс-конференции 17 мая подготовку визита опроверг.
Напомним, ранее Эрдоган вновь заявил Путину о намерении продолжить посреднические усилия по Украине.
Также сообщалось, что в Турции надеются на встречу Зеленского и Путина в ближайшее время.
Кроме того, мы писали, что Эрдоган надеется, что мир в войне России против Украины уже близок.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 83-й день. "Страна" следит за происходящим 17 мая в обновляемом материале.
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