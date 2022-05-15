Известный американский писатель Стивен Кинг описал развитие военной ситуации в Украине. Он считает, что президент России Владимир Путин недооценил нашу страну.

Об этом он написал в своем Твиттере.

"Путин предполагал, что будет иметь дело с комнатной собачкой. Вместо нее он получил росомаху", - заявил Стивен Кинг, завершив свой твит словами "Слава Украине!" - латинским буквами на украинском.

Напомним, война в Украине продолжается уже 81-й день. "Страна" следит за происходящим 15 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 80-го дня войны. Ключевое - развитие успеха ВСУ под Харьковом, где накануне нашим военным удалось отбить шесть населенных пунктов, ситуация на фронтах под Северодонецком и Славянском, попытка россиян установить свою ПВО на острове Змеином и перспективы Украины в ближайшем будущем.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.