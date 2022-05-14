На то, чтобы восстановить разрушенные российской армией украинские больницы, понадобится не менее 32 миллиардов гривен.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона в субботу.

"Враг повредил 616 медучреждений, из них 101 медучреждение разрушено полностью. Плюс 375 аптечных заведений разрушены и не работают. Поэтому сейчас по предварительным расчетам на восстановление этих больниц нужно 32 миллиарда гривен", - сказал министр.

Ляшко отметил, что Минзрав стратегически рассматривает восстановление медучреждений.

"Мы определяем, какие больницы в определенном округе должны быть, какие отделения они должны иметь, какая материально-техническая база у них должна быть, – и сразу по этому направлению будем дооснащать и восстанавливать", – сказал он.

Ляшко сообщил, что для восстановления медучреждений Киевской области уже завершен "экспертный и политический уровень обсуждений". В настоящее время ведутся обсуждения восстановления медучреждений Сумской и Черниговской областей.

"Сейчас они отработают у себя на уровне главных врачей больниц по областям, и после этого МОЗ примет участие в дискуссии на политическом уровне. Мы должны понимать, какую технику поставлять, чтобы больницы восстановились и мы имели доступ к медицинской помощи... Мы будем строить в Украине европейскую медицинскую систему, соответствующую европейским требованиям, чтобы обеспечить доступ к медуслугам для всех по месту их проживания", - сказал министр.

Ранее мы писали, что в столице Украины обстрелами повреждены более 200 жилых домов, разрушены также 46 школ, 30 детских садов и более 70 объектов городской инфраструктуры.

Также "Страна" публиковала карту катастрофических разрушений в Попасной.