Во время войны войска РФ разрушили и повредили сотни украинских больниц. На восстановление нужно 32 млрд грн
На то, чтобы восстановить разрушенные российской армией украинские больницы, понадобится не менее 32 миллиардов гривен.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона в субботу.
"Враг повредил 616 медучреждений, из них 101 медучреждение разрушено полностью. Плюс 375 аптечных заведений разрушены и не работают. Поэтому сейчас по предварительным расчетам на восстановление этих больниц нужно 32 миллиарда гривен", - сказал министр.
Ляшко отметил, что Минзрав стратегически рассматривает восстановление медучреждений.
"Мы определяем, какие больницы в определенном округе должны быть, какие отделения они должны иметь, какая материально-техническая база у них должна быть, – и сразу по этому направлению будем дооснащать и восстанавливать", – сказал он.
Ляшко сообщил, что для восстановления медучреждений Киевской области уже завершен "экспертный и политический уровень обсуждений". В настоящее время ведутся обсуждения восстановления медучреждений Сумской и Черниговской областей.
"Сейчас они отработают у себя на уровне главных врачей больниц по областям, и после этого МОЗ примет участие в дискуссии на политическом уровне. Мы должны понимать, какую технику поставлять, чтобы больницы восстановились и мы имели доступ к медицинской помощи... Мы будем строить в Украине европейскую медицинскую систему, соответствующую европейским требованиям, чтобы обеспечить доступ к медуслугам для всех по месту их проживания", - сказал министр.
Ранее мы писали, что в столице Украины обстрелами повреждены более 200 жилых домов, разрушены также 46 школ, 30 детских садов и более 70 объектов городской инфраструктуры.
Также "Страна" публиковала карту катастрофических разрушений в Попасной.